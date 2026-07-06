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06 июля 2026 в 18:16

Перебежчик продал доступ к базам данных ГУР Украины за одну зарплату

Российские спецслужбы получили доступ к базам данных ГУР Украины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Российским спецслужбам удалось подключиться к базам данных Главного управления разведки Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Они смогли сделать это при помощи телефона одного из администраторов ведомства. Военнослужащий продал доступ к базам за сумму, равную его зарплате в ГУР.

Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данным украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, — заявили силовики.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли работу агентов Киева через посольство Украины в Грузии. Один из злоумышленников сфотографировал военные объекты в Тульской области и передал флешку с фотографиями своему куратору. После этого мужчина перевез ее в посольство. По версии российской спецслужбы, участники дела планировали устроить взрыв в военной части в регионе. Задержанные переписывались через Telegram.

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