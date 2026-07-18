Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших от массированной атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. По телефону 8-916-240-31-28 принимаются жалобы и оказывается правовая помощь.

Звонки принимаются в первую очередь от жителей Ногинска и Электростали, где повреждены крупные объекты инфраструктуры. Городские прокуроры по указанию главы облпрокуратуры Сергея Забатурина координируют работу с оперативными службами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате удара дронов на объекты региона один человек погиб. По его словам, пациент из Электростали умер от ранений. Всего пострадали 37 человек: восемь в тяжелом состоянии, 23 — средней тяжести, пять — в удовлетворительном.

Кроме того, глава Подмосковья заявил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. По его словам, пострадавших нет, а на место происшествия оперативно выдвинулись экстренные службы.