У иноагента Понасенкова нашли долг перед налоговой на миллионы рублей

У иноагента Понасенкова нашли долг перед налоговой на миллионы рублей РИА Новости: блогер-иноагент Понасенков задолжал ФНС 2,27 млн рублей

Блогер и иноагент Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задолжал Федеральной налоговой службе почти 2,3 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. По данным агентства, сумма задолженности превышает 2,27 млн рублей.

Понасенков был включен в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В июне того же года Минюст внес в реестр запрещенных СМИ созданную блогером организацию ООО «Первый научный» (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

Ранее стало известно, что актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оштрафовали на 50 тыс. рублей за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Уточняется, что Трескунов привлечен к административной ответственности за нарушение требований, связанных со статусом иноагента.

Между тем ФНС приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России. В документах указано, что причиной стало непредоставление блогером налоговой декларации в течение 20 дней после окончания установленного срока.