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13 июля 2026 в 15:01

ФНС заблокировала все счета Дани Милохина в России

Даня Милохин Даня Милохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Отмечается, что решение было вынесено 9 июля. Уточняется, что Милохин не предоставил налоговую декларацию в течение 20 по истечении установленного срока.

Кроме того, инфлюенсер задолжал управлению казначейства 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба». Милохин покинул РФ несколько лет назад. Согласно последним публикациям блогера в его Telegram-канале, сейчас он находится в Дубае.

Ранее сообщалось, что у телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) арестовали счета в России за неуплату налогов. ФНС заблокировала четыре банковских счета артистки. Телеведущая задолжала государству почти 48 тыс. рублей.

До этого Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере свыше 13 млн рублей, наложенного на блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за недоплату налогов. Суд отклонил апелляцию, в которой он оспаривал решение Инспекции ФНС № 2 по Москве от 30 декабря 2025 года.

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