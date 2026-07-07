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07 июля 2026 в 22:22

Суд оставил в силе миллионный штраф блогера Варламова

РИА Новости: суд утвердил штраф свыше 13 млн рублей блогеру Варламову

Судейский молоток Судейский молоток Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере свыше 13 млн рублей, наложенного на блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за недоплату налогов, сообщает корреспондент РИА Новости. Суд отклонил апелляцию, в которой он оспаривал решение Инспекции ФНС № 2 по Москве от 30 декабря 2025 года о привлечении его к ответственности за умышленную неуплату.

Оспариваемое решение налогового органа было вынесено из-за того, что Варламов уплатил НДФЛ за 2022 год по ставке 13%, применимой для налоговых резидентов РФ, а не по ставке 30%, предусмотренной для нерезидентов. По словам юристов ФНС, блогер находился за пределами России более шести месяцев и, следовательно, не имел права применять ставку 13%.

Представитель Варламова в суде заявил, что шесть месяцев он проходил очное обучение в Германии, что давало ему статус резидента и право на соответствующую ставку. Он также указал, что блогер не искажал данные в декларации, а недоплата возникла из-за нечеткости законодательных норм.

В конце апреля стало известно, что с Варламова принудительно взыскивают долг в размере почти 245 тыс. рублей. Речь идет о невыплаченных штрафах и исполнительских сборах из-за дискредитации Вооруженных сил России на 50 тыс. рублей, а также на 174 тыс. рублей из-за административного правонарушения.

Россия
Илья Варламов
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