Депутат ответил Варламову, призывающему релокантов не возвращаться в РФ

Россия никогда не закрывалась от своих граждан, уехавших за рубеж, и всегда готова принять их обратно при условии соблюдения закона, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который назвал главной ошибкой эмигрантов, что они надеются на возвращение на родину. По словам парламентария, подобные высказывания исходят от маргинальной группы лиц, чьи интересы давно потеряли поддержку в обществе.

Варламов — это активист некой маленькой группы антироссийских политиков, уехавших на Запад. Они пытаются расширить свою базу, которая очень сильно тает в последнее время. Многие из тех, кто раньше обращал на них внимание и слушал их проповеди, увидели, что это просто толпа обычных содержанок каких-то оставшихся фондов. И поэтому сейчас антироссийски настроенные граждане пытаются обратиться к тем русским, которые живут за границей, с целью создать некое более массовое движение. Но этого не получится. Большинство людей, которые по каким-то причинам не находятся сейчас в РФ, оставляют для себя возможность вернуться на родину. Россия никогда не отказывалась принимать граждан, которые не нарушают закон. А Варламов и его кореша настолько уже нагадили, что у них дома не осталось, — пояснил Милонов.

Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере свыше 13 млн рублей, наложенного на Варламова за недоплату налогов. Суд отклонил апелляцию, в которой блогер оспаривал решение Инспекции ФНС № 2 по Москве от 30 декабря 2025 года о привлечении его к ответственности за умышленную неуплату.