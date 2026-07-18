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18 июля 2026 в 13:39

Собянин раскрыл число сбитых БПЛА на подлете к Москве за неделю

Собянин: Москва отразила атаку почти 1900 беспилотников за неделю

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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За период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Москвы и Подмосковья были зафиксированы полеты 1892 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС. Большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 13 управляемых авиабомб и 774 украинских беспилотника самолетного типа. В ведомстве уточнили, что все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над областью. По его данным, в результате атак повреждения получили объекты в нескольких населенных пунктах. Погибших и пострадавших нет.

Москва
Московская область
Подмосковье
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атаки ВСУ
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