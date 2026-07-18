Назван необычный гламурный актив миллиардеров

Скелеты динозавров стали предметом роскоши у богатых людей, сообщает агентство Bloomberg. Они представляют собой смесь гламура и «первобытной привлекательности». Один из таких миллиардеров, Дэн О'Дауд купил скелет тираннозавра за $600 тыс. (47,3 млн рублей).

Он может проглотить вас за один раз. Это просто удивительное создание. Это лучший трофей, который только можно себе представить, — рассказал миллиардер.

Ценность динозавров сочетается из нескольких факторов: происхождение и подлинность. При этом хищники ценятся выше травоядных из-за более качественных останков. Также один из важных критериев — процент найденных костей определенного динозавра.

Ранее на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке установили новый рекорд: скелет тираннозавра по кличке Гас ушел с молотка за $50,13 млн (4,31 млрд рублей). Предыдущее достижение принадлежало стегозавру Апексу, проданному в 2022 году за $44,6 млн. Останки динозавра, обитавшего на Земле около 67 млн лет назад, были обнаружены в 2021 году на участке землевладельца в штате Южная Дакота, в честь которого хищник получил свое имя.