Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 23:45

Скелет тираннозавра продали в США за рекордную сумму

Sotheby's: скелет тираннозавра ушел с молотка в США за рекордные $50,13 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке установлен новый рекорд: скелет тираннозавра по кличке Гас ушел с молотка за $50,13 млн (4,31 млрд рублей). Предыдущее достижение принадлежало стегозавру Апексу, проданному в 2022 году за $44,6 млн.

Останки хищника, обитавшего на Земле около 67 млн лет назад, были обнаружены в 2021 году на участке землевладельца в штате Южная Дакота, в честь которого динозавр и получил свое имя. Длина туловища Гаса достигает 11,5 метра, высота — около 3,8 метра. В Sotheby's подчеркивают, что это один из наиболее полных скелетов тираннозавров: в ходе раскопок найдена 61% всех костей.

Специалисты полагают, что особь была крупной и взрослой, а на костях сохранились следы укусов сородичей. До торгов эстимейт лота составлял $20–30 млн (1,72–2,58 млрд руб.), однако финальная цена значительно превысила прогнозы.

Ранее сообщалось, что на Калининградском янтарном комбинате, входящем в холдинг «РТ-Финанс», добыли уникальный самородок весом 1,5 кг, сочетающий в себе прозрачный и матовый янтарь. Возраст находки составляет около 40 млн лет. Самородку присвоено название «Юбиляр» — в честь 80-летия Калининградской области.

США
аукционы
скелеты
динозавры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Элиту французской армии перебросят к границам РФ: что задумал Макрон
В США предположили, когда будут введены новые санкции против РФ
Жертвы ради роли, личная жизнь, слова об СВО: как живет Любовь Аксенова
В США озвучили, что даст стране законопроект о санкциях против РФ
Определен первый финалист чемпионата мира по футболу
Штурм изучает ЮАР, Дубцова увязла в стройке: как звезды проводят лето
Скелет тираннозавра продали в США за рекордную сумму
Атака Ирана на корабль ВМС Кувейта привела к серьезным последствиям
Петербургская биржа вводит новый механизм продаж бензина
В Роскосмосе сообщили о дальнейшей судьбе МКС
Смерч лишил крыши над головой и транспорта жителей Башкирии
ВСУ за сутки направили на Московский регион 340 беспилотников
Российские силы за день сбили более 200 украинских БПЛА
США нанесли новые удары по Ирану
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с США в лунных программах
Суд продлил арест Шурыгиной
Автобус сбил 26-летнюю девушку в Ярославле
Мантуров заявил о готовности России и США объединиться в одном вопросе
«Союз МС-29» с новым международным экипажем пристыковался к МКС
Утопившая младенца петербурженка избежала уголовной ответственности
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.