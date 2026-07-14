Скелет тираннозавра продали в США за рекордную сумму Sotheby's: скелет тираннозавра ушел с молотка в США за рекордные $50,13 млн

На торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке установлен новый рекорд: скелет тираннозавра по кличке Гас ушел с молотка за $50,13 млн (4,31 млрд рублей). Предыдущее достижение принадлежало стегозавру Апексу, проданному в 2022 году за $44,6 млн.

Останки хищника, обитавшего на Земле около 67 млн лет назад, были обнаружены в 2021 году на участке землевладельца в штате Южная Дакота, в честь которого динозавр и получил свое имя. Длина туловища Гаса достигает 11,5 метра, высота — около 3,8 метра. В Sotheby's подчеркивают, что это один из наиболее полных скелетов тираннозавров: в ходе раскопок найдена 61% всех костей.

Специалисты полагают, что особь была крупной и взрослой, а на костях сохранились следы укусов сородичей. До торгов эстимейт лота составлял $20–30 млн (1,72–2,58 млрд руб.), однако финальная цена значительно превысила прогнозы.

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