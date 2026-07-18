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18 июля 2026 в 14:02

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Мема: размещение американских ракет в ФРГ приближает войну с Россией

Запуск крылатой ракеты «Томагавк» класса «земля — земля» Запуск крылатой ракеты «Томагавк» класса «земля — земля» Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Department of Defense
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Размещение американских ракет «Томагавк» в Германии приближает войну с Россией, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальных сетях. Он отметил, что перевооружение ФРГ представляет угрозу безопасности РФ.

Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы, — написал он.

Политик добавил, что европейские страны вместо дипломатии пытаются показать зубы, однако в схватке с Россией она их «обломит» после своего перевооружения. По словам Мемы, путь враждебности по отношению к России остается огромной ошибкой западных лидеров.

Ранее стало известно, что более трети опрошенных немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. Около 70% респондентов не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже.

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