«Мы приближаем войну с Россией»: на Западе предупредили о роковой ошибке

«Мы приближаем войну с Россией»: на Западе предупредили о роковой ошибке Мема: размещение американских ракет в ФРГ приближает войну с Россией

Размещение американских ракет «Томагавк» в Германии приближает войну с Россией, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальных сетях. Он отметил, что перевооружение ФРГ представляет угрозу безопасности РФ.

Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы, — написал он.

Политик добавил, что европейские страны вместо дипломатии пытаются показать зубы, однако в схватке с Россией она их «обломит» после своего перевооружения. По словам Мемы, путь враждебности по отношению к России остается огромной ошибкой западных лидеров.

Ранее стало известно, что более трети опрошенных немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. Около 70% респондентов не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже.