Власти Тамбовской области рассказали об обстановке на атакованном складе WB Спасатели ликвидировали пожар на атакованном складе Wildberries под Тамбовом

Пожар на складе Wildberries в Тамбовской области, возникший после атаки беспилотников, полностью потушен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Спасатели ликвидировали открытое горение в 04:08 мск, уточнили там.

Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04:08, потом была проливка, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что многие сотрудники Wildberries спаслись от атаки на склад в Котовске, укрывшись в лесополосе. Налет начался около двух часов ночи, незадолго до этого над территорией кружил предположительно разведывательный дрон.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в результате удара беспилотников по складу Wildberries погибли семь работников. По его словам, пострадавшие получают помощь, а родственникам погибших окажут всевозможную поддержку.

Также генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания временно приостановила продажу товаров с логистических объектов в Тамбовской и Московской областях, подвергшихся атаке беспилотников. Детали о дальнейшей судьбе грузов будут обнародованы позже.