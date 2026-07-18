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18 июля 2026 в 14:49

Власти Тамбовской области рассказали об обстановке на атакованном складе WB

Спасатели ликвидировали пожар на атакованном складе Wildberries под Тамбовом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар на складе Wildberries в Тамбовской области, возникший после атаки беспилотников, полностью потушен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Спасатели ликвидировали открытое горение в 04:08 мск, уточнили там.

Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04:08, потом была проливка, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что многие сотрудники Wildberries спаслись от атаки на склад в Котовске, укрывшись в лесополосе. Налет начался около двух часов ночи, незадолго до этого над территорией кружил предположительно разведывательный дрон.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в результате удара беспилотников по складу Wildberries погибли семь работников. По его словам, пострадавшие получают помощь, а родственникам погибших окажут всевозможную поддержку.

Также генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания временно приостановила продажу товаров с логистических объектов в Тамбовской и Московской областях, подвергшихся атаке беспилотников. Детали о дальнейшей судьбе грузов будут обнародованы позже.

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Власти Тамбовской области рассказали об обстановке на атакованном складе WB
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