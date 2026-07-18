ЕС забили тревогу из-за контрактов Украины на €90 млрд

Евросоюз обеспокоен судьбой контрактов на закупку вооружений для Украины на сумму €90 млрд, которые были подписаны уволенным министром обороны Михаилом Федоровым, сообщил брюссельский портал EUobserver. По данным издания, речь идет о программах закупок вооружений у европейского военно-промышленного комплекса, финансируемых за счет европейских средств.

Для Европы отставка Федорова — это не далекая дворцовая интрига. В свои последние дни на этом посту Федоров подписал соглашения и открыл программы финансирования закупок и совместного производства с украинскими фирмами. За день до увольнения он в Киеве вместе с главами Еврокомиссии и Европейского оборонного агентства называл первые военные компании, — подчеркивает издание.

Ранее The New York Times сообщило, что политический кризис на Украине после отставки правительства стал самым серьезным с 2024 года. По оценке издания, увольнение министра обороны Михаила Федорова усилило внутренний раскол, фактически спровоцировав противостояние между «технократами» и «генералами».