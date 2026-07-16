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16 июля 2026 в 21:34

США начали новую серию ударов по Ирану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США приступили к нанесению новой волны ударов по Ирану — пятую ночь подряд, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальных сетях. Атаки начались в 14:00 по восточному времени (21:00 мск).

Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подряд, с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала, — говорится в сообщении.

КСИР до этого сообщал об уничтожении двух американских беспилотников Lucas в воздушном пространстве Ирана, а позже бойцы военного объединения атаковали объекты Вооруженных сил США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Иран высказался о желании выработать соглашение о прекращении боевых действий. По ее словам, контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает сценарии расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам. На совещании в ситуационном центре обсуждались способы ослабления контроля Тегерана над Ормузским проливом на фоне ежедневных ударов США.

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