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13 июля 2026 в 22:53

КСИР уничтожил два беспилотника США над Ираном

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении двух американских беспилотников Lucas в воздушном пространстве Ирана. Дроны были сбиты над городами Бендер-Аббас и Лар.

Других подробностей о произошедшем в сообщении КСИР не приводится. Также неизвестно, есть ли повреждения.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что произвел предупредительные выстрелы по судну, пытавшемуся пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Инцидент произошел после того, как судно проигнорировало требования и попыталось пройти несанкционированным курсом.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона контролировать Ормузский пролив. Американский лидер также сообщил, что США хотят получать 20% от стоимости перевозимых грузов за обеспечение безопасности судоходства.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

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