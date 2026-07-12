Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 02:12

КСИР открыл огонь по судну в Ормузском проливе

КСИР произвел предупредительные выстрелы по судну в Ормузе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о произведенных предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив, передает IRIB. Инцидент произошел после того, как судно попыталось пройти через пролив по маршруту, который не был согласован.

Также в Корпусе стражей Исламской революции сообщили о закрытии Ормузского пролива. На данный момент, сроки неизвестны.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Атаки нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

Также политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Соединенные Штаты стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.

Мир
Иран
Ормузский пролив
КСИР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ ответил, готова ли Россия напасть на НАТО
Нож для самообороны: что разрешено и запрещено законом
Минпросвещения назвало безопасные сюжеты компьютерных игр для детей
Глава Пентагона заявил, что Иран «платит за плохой выбор»
В ФНПР раскрыли неожиданный бонус длинной очереди на заправке
Россиянам увеличат накопительные пенсии
В Иране произошла новая серия взрывов
Перестрелка на улицах в Канаде привела к жертвам и раненым
Страны НАТО проявили интерес к диалогу с Россией
«Рухнула на глазах»: в США оценили ситуацию с украинской обороной на фронте
На Западе испугались после удара ВС России
Стало известно, когда в Москве закончатся дожди
Стали известны детали угрозы Трампу со стороны Ирана
У северных Курил зафиксировали землетрясение
Англия обыграла Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Россиянам рассказали о следующей сокращенной рабочей неделе
США начали новую операцию у Ормузского пролива
Развожаев сделал заявление после отключения света в Севастополе
Эксперт спрогнозировал размер зарплаты в России в 2027 году
ПВО сбила четыре БПЛА при атаке ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.