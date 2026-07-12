КСИР открыл огонь по судну в Ормузском проливе КСИР произвел предупредительные выстрелы по судну в Ормузе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о произведенных предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив, передает IRIB. Инцидент произошел после того, как судно попыталось пройти через пролив по маршруту, который не был согласован.

Также в Корпусе стражей Исламской революции сообщили о закрытии Ормузского пролива. На данный момент, сроки неизвестны.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Атаки нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

Также политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Соединенные Штаты стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.