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15 июля 2026 в 08:04

КСИР сжег дотла один из главных центров снабжения американской армии

КСИР заявил об атаке на центр обеспечения ВС США в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал объекты вооруженных сил США в Кувейте, Бахрейне и Иордании, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. В рамках четвертой волны операции «Наср-2» был сожжен главный центр материально-технического обеспечения армии США в Западной Азии.

В рамках четвертой волны операции «Наср-2» главный центр материально-технического обеспечения армии США в Западной Азии, находящийся в Мина-Абдалле в Кувейте, был сожжен, — отметили в КСИР.

Кроме того, утверждается, что в Бахрейне подверглись атаке центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США. Также в КСИР заявили о поражении зенитных ракетных комплексов Patriot и установки HIMARS на базе армии США в Кувейте. В Иордании уничтожены несколько американских беспилотников MQ9 на базе Аль-Азрак.

Ранее КСИР сообщил об уничтожении двух американских беспилотников Lucas в воздушном пространстве Ирана. Дроны были сбиты над городами Бендер-Аббас и Лар. Других подробностей о произошедшем не приводится.

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