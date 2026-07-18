В одной из стран Европы детям разрешат участвовать в выборах

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18 июля 2026 в 14:38

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Венгрия планиурет снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Didier Lebrun/imago-images.de/Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возрастной ценз на выборах в стране с нынешних 18 до 16 лет, сообщил он в социальных сетях. Он заявил, что это правило могло бы быть закреплено в новой конституции, которую предполагается разработать в течение ближайшего года.

Я рад, что участие в политике и общественной жизни снова стало «модным» и привлекательным и что молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Я убежден, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня достаточно информированы и подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса, — написал он.

Ранее новое правительство Венгрии приступило к расследованию связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Он неоднократно обвинял Сийярто «в сговоре с русскими» и утверждал, что речь якобы может идти «о государственной измене».

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выборы
Петер Мадьяр
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