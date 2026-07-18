Британия нашла неожиданную замену танкам Challenger 2 в Эстонии Daily Express: Британия решила заменить танки Challenger 2 на БПЛА в Эстонии

Великобритания выведет из Эстонии танки Challenger 2 и заменит их разведывательными и ударными беспилотниками, сообщает газета Daily Express. Британская группировка в рамках миссии НАТО с апреля следующего года перейдет от бронетанковой боевой группы к мобильным противотанковым силам.

Это приведет к возвращению британских танков Challenger 2, которые будут заменены новым флотом высокотехнологичных разведывательных и ударных дронов, — говорится в материале.

Ранее источники сообщили, что Великобритания может самостоятельно принять на вооружение дальнобойную ракету, разработанную для Украины в рамках проекта Brakestop. До этого Лондон уже успешно провел испытания этого оружия для последующей передачи Киеву.

Кроме того, согласно документам Пентагона, направленным в конгресс для обоснования затрат, и планам, представленным в 2026 году на конференции военных инженеров, Соединенные Штаты намерены инвестировать $4 млрд (около 260 миллиардов рублей) в модернизацию военных баз. Они расположены на территории Великобритании.