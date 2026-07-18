Вторая волна грибов в Подмосковье-2026: когда идти, где искать после дождей

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Вторая волна грибов в Подмосковье-2026: когда идти, где искать после дождей

Лето 2026 года преподнесло любителям тихой охоты немало приятных сюрпризов. После затяжных дождей и последующего потепления подмосковные леса начали стремительно оживать. Теплые туманные ночи и обилие влаги создали идеальные условия для роста мицелия. Именно в июле в Подмосковье начинается вторая волна грибов в 2026 году. Тысячи жителей столицы и области уже достают корзины, предвкушая богатые трофеи. В нашей статье расскажем, какие грибы растут во вторую волну, где в июле искать подберезовики, подосиновики, лисички и какой микологи составляют прогноз на грядущий грибной сезон 2026 года.

Что говорят микологи: вторая волна стартует во второй половине июля?

По мнению специалистов, грибной сезон в Подмосковье в 2026 году начался аномально рано — белые и лисички пошли уже в конце мая. Однако после первой волны грибнице нужно время, чтобы восстановиться.

Специалисты-микологи единогласно подтверждают, что в регионе складывается уникальная климатическая обстановка. Летний период характеризуется чередованием обильных осадков и жарких дней, что запускает мощные процессы плодоношения. Вторая волна грибов в Подмосковье в 2026 году обещает рекордные показатели по сбору. Именно сейчас, в середине лета, начинается долгожданный период массового роста большинства популярных видов.

Второй сезон грибов Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Но многих волнует вопрос, когда все же начинается вторая волна грибов в МО? Активный сбор, прогнозируют эксперты, стоит планировать на вторую половину июля. А вот если жара и засуха останутся с москвичами надолго, то рост грибов может остановиться вплоть до осени.

К счастью, благодаря недавним обильным ливням и умеренному похолоданию в Московской области сложились идеальные условия для роста грибов: почва сохранила накопленное летнее тепло, а влажность воздуха достигла оптимальных значений. Такой микроклимат запускает активный рост грибниц, а значит, уже в ближайшие дни в лесах Подмосковья начнется настоящий сезон тихой охоты.

Какие грибы появляются: подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, белые

Какие грибы растут во вторую волну?

Июльский ассортимент подмосковных лесов поражает своим разнообразием. В этот период можно встретить практически все благородные виды. На лесных полянах и опушках активно заявляют о себе сыроежки, ранние белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички. Июль балует грибников яркими красками и разнообразием форм. Лисички сейчас переживают настоящую пиковую фазу — их находят целыми полянами в хвойных и смешанных лесах. Они радуют не только своим вкусом, но и тем, что практически никогда не бывают червивыми.

На полянах и опушках стоит искать семейки маслянистых маслят и бархатистых моховиков. Ближе к старым вырубкам, поваленным деревьям и лесным дорогам начнут прорастать дружные семейки опят.

Обратите внимание: в отдельных районах Московской области синоптики и биологи прогнозируют настоящий всплеск численности подосиновиков и маслят — их в этот раз должно быть особенно много.

Маслята Фото: Georg Stelzner/imageBROKER.com/Global Look Press

Какие районы Подмосковья считаются самыми грибными

Где искать грибы в Подмосковье после дождей? Традиционно Московская область делится на несколько ключевых направлений, каждое из которых славится своими уникальными экосистемами. Если вы планируете поездку, важно знать точные адреса самых урожайных мест. В этом году благодаря равномерному распределению осадков отличные результаты показывают практически все направления, но некоторые районы лидируют с большим отрывом.

Южное направление (Чехов, Серпухов, Ступино). Местные леса традиционно богаты белыми грибами и подосиновиками. Особое внимание стоит уделить окрестностям деревни Панино, а также лесам возле Михнево и Старой Ситни.

Западное направление (Одинцово, Руза, Волоколамск). Рузский район славится своей безупречной экологией. Возле Тучково, Дорохово и вдоль речки Трасны сейчас собирают отличные урожаи лисичек и подберезовиков.

Северное направление (Дмитров, Дубна, Клин). В районе Дубны и Нового Гришино традиционно собирают много подберезовиков, маслят и сыроежек. Смешанные леса здесь влажные, что гарантирует стабильный рост грибниц.

Восточное направление (Коломна, Луховицы). Лесные массивы вдоль Новорязанского шоссе и леса между Озерами и Бояркино — это признанные места обитания белых грибов и подосиновиков.

Если вас волнует, где в Подмосковье после дождей искать не просто много грибов, а получить экологически чистый продукт, то обратите внимание на запад и восток области — Рузский и Орехово-Зуевский округа.

Грибы в июле в Подмосковье Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Мытищинский, Хлебниковский, Учинский лесопарки и Челюскинский лес — места, где особенно активно собирают классическое трио — подберезовики, подосиновики и лисички. Эти лесные массивы традиционно радуют стабильным урожаем благодаря хорошей влажности.

Почему в 2026 году грибов будет больше обычного

Уникальность текущего года заключается в редком сочетании температурного режима и уровня влажности. Зима обеспечила хороший запас влаги в почве, весна пришла без экстремальных заморозков, а июньские грозы окончательно разбудили грибницу. Наступивший грибной сезон в Подмосковье в июле 2026 года характеризуется так называемыми грибными дождями — короткими, теплыми и обильными осадками, после которых сразу выглядывает жаркое солнце.

Такая погода создает эффект парника, который стимулирует моментальный рост плодовых тел. Микологи отмечают, что стартовавшая вторая волна грибов в Подмосковье в 2026 году превосходит по своей интенсивности показатели прошлых лет. Грибницы разрослись и окрепли, благодаря чему даже на ранее бесперспективных участках сейчас можно обнаружить заветные семейства маслят или подберезовиков. Это идеальное время для того, чтобы пополнить домашние запасы соленьями и сушеными деликатесами на зиму.

Опасности: червивые грибы и как их распознать

Итак, какие грибы растут во вторую волну, разобрались. А чего опасаться в богатом на урожай лесу?

Активный рост грибницы в условиях высокой влажности и тепла имеет и обратную сторону. Вместе с грибами просыпаются и многочисленные лесные насекомые, которые спешат отложить свои личинки в сочные ножки и шляпки.

Как подготовиться к тихой охоте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не принести домой корзину, непригодную для кулинарной обработки, проверяйте добычу прямо в лесу.

Делайте срез на ножке. Если на срезе видны мелкие темные точки или ходы, гриб уже заселен личинками.

Проверяйте упругость. Червивые экземпляры часто становятся мягкими, дряблыми и теряют свою характерную лесную плотность.

Осматривайте шляпку. Разломите шляпку пополам, если сомневаетесь в ее чистоте. Очень часто ножка выглядит идеально, а трубчатый слой шляпки уже полностью изъеден.

Тщательно изучите информацию о том, какие грибы растут во вторую волну и как отличить их от ядовитых двойников. Помните золотое правило любого грибника: если сомневаетесь в съедобности находки хотя бы на один процент, оставляйте ее в лесу.

Как подготовиться к тихой охоте после дождей

Чтобы ваша поездка в лес была максимально комфортной и принесла богатый улов, возьмите на вооружение несколько простых, но проверенных временем правил от опытных грибников.

Когда отправляться на тихую охоту

Раннее утро — лучшее время. В это время в лесу еще прохладно, роса помогает грибам сохранять упругость, а утреннее солнце не слепит глаза, позволяя легче замечать шляпки в траве.

Выдерживайте паузу после дождей. Не стоит бежать в лес сразу после первой грозы. Подождите 2–3 дня — именно столько времени требуется грибнице, чтобы «проснуться» и выпустить на поверхность крепкие молодые грибы.

Где искать грибы: лучшие локации Подмосковья Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Что собрать в рюкзак

Главное правило грибника — никакого пластика и пакетов. В пакетах грибы быстро ломаются, нагреваются и «задыхаются». А в плетеной корзине они прекрасно вентилируются и доезжают до дома целыми. Выбирайте плотную, закрытую одежду и высокую обувь (сапоги или берцы). Брюки лучше заправить в носки для защиты от клещей. Обязательно обработайте одежду репеллентом от клещей и комаров, а также зарядите телефон и скачайте офлайн-карту местности.

А хороший острый нож позволяет аккуратно срезать гриб, не повреждая грибницу, и сразу проверить его на червивость.

Где искать грибы: лучшие локации

Успех сбора во многом зависит от правильного выбора места:

Ориентируйтесь на смешанные леса, густые мшистые ельники, сосновые посадки и старые березняки.

В летнюю жар тщательно проверяйте влажные низины, участки вблизи оврагов, кромки лесных массивов, просеки, заброшенные тропы и места вдоль осушительных канав — там влага держится дольше всего.

Где искать лисички? Эти яркие грибы любят свет. Ищите их в светлых смешанных лесах (где ели растут вперемешку с березами), в сосновых борах с мшистыми кочками и на прогретых березовых опушках.

После дождей в первую очередь проверяйте те участки леса, где естественным образом накапливается и задерживается влага, — именно там начинается самый активный рост.

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