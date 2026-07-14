Грибы в Подмосковье пошли волной: что собирать в середине июля

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Грибы в Подмосковье пошли волной: что собирать в середине июля

Середина лета — пик сезона отпусков, когда истосковавшиеся по природе горожане массово отправляются в лес, чтобы собрать свежие июльские грибы. Это прекрасный способ отдохнуть, однако июльский грибной сезон капризен, и без четкого понимания биологии леса пустая корзина гарантирована. В Подмосковье сейчас наступает период смены слоев, поэтому важно точно знать, на какие виды стоит тратить силы, а какие уже безвозвратно покинули наши просеки до следующей осени.

За какими грибами в Подмосковье идти бесполезно: они уже ушли

Начало июля закрыло сезон для некоторых ранних видов, которые радовали нас в июне. Сейчас в лесах Подмосковья практически бесполезно искать:

маслята первой волны: они почти полностью сошли, а оставшиеся переросли и источены червями.

подберезовики-колосовики: их короткий весенне-летний сезон завершился, отдельные экземпляры встречаются лишь в глубокой сырой тени, но их качество оставляет желать лучшего.

Что собирать прямо сейчас: подробный гид по июльским трофеям

В середине июля грибной мир Подмосковья преображается, на сцену выходят новые фавориты, требующие внимания и знания мест.

Лисички настоящие. Самый надежный июльский трофей. Ищите их в смешанных и хвойных лесах, во мху и под опавшей листвой. Отличить от ядовитой ложной лисички просто: у настоящей край шляпки волнистый, гофрированный, цвет яично-желтый, а изломанная мякоть приятно пахнет абрикосом. Ложная лисичка имеет ровные края, красно-оранжевый оттенок и тонкую полую ножку.

Летние опята. Растут большими колониями на пнях и валежнике лиственных пород. У них двухцветная шляпка — более светлая в центре. Внимание: не перепутайте их с ядовитой галериной окаймленной. Галерина растет преимущественно на хвойном валежнике, ее ножка имеет белый налет, а юбочка быстро исчезает. Если сомневаетесь, не берите.

Белые грибы (сетчатая и дубовая формы). Начинают локально выходить на опушки, прогретые солнцем, вблизи берез и дубов. У них плотная подушковидная шляпка и светлая сетка на ножке. Не спутайте с желчным грибом (горчаком): у горчака сетка на ножке темная, а трубчатый слой снизу шляпки розовеет. Горчак не ядовит, но один такой экземпляр испортит своей горечью любое блюдо. Также помните, что в Подмосковье запрещено собирать редкий белый гриб полубелый (желтожелчный) и боровик укореняющийся, занесенные в Красную книгу.

Грибы в Подмосковье пошли волной: что собирать в середине июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кулинарные секреты: как правильно приготовить июльский урожай

Каждый найденный гриб требует своего кулинарного подхода, чтобы максимально раскрыть вкус и сохранить пользу:

жарить и тушить: для этого идеально подходят лисички и летние опята, причем лисички лучше предварительно не отваривать, чтобы они не стали резиновыми, а сразу отправлять на сковороду с луком и сливочным маслом;

сушить: этот способ идеален для первых белых грибов, так как сушка усиливает их неповторимый аромат;

замораживать: отваренные в течение 15 минут летние опята прекрасно переносят заморозку и станут отличной основой для супов зимой.

Экипировка грибника: собираемся на тихую охоту с умом

Чтобы поход за грибами принес только радость, подготовьтесь к нему как к серьезной экспедиции:

одежда: выбирайте плотные брюки и куртку с манжетами, заправляйте штанины в высокие сапоги — это главная защита от клещей и змей.

снаряжение: обязательно возьмите с собой нож для чистки на месте, плетеную корзину (в пакетах грибы быстро задыхаются и портится их белок), полностью заряженный телефон с офлайн-картами и запас питьевой воды.

Лес в середине лета щедр к тем, кто уважает его законы и идет на прогулку с открытым сердцем и багажом знаний. Будьте внимательны к деталям, не трогайте незнакомые грибы, и тогда подмосковная природа обязательно вознаградит вас полными корзинами и отличным настроением. Удачи на лесных тропах!

Ранее мы рассказывали, какие грибы категорически нельзя собирать.