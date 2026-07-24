Двух приморцев осудили на 10 и 11 лет за вывоз леса на 1,6 млрд рублей

Двух приморцев осудили на 10 и 11 лет за вывоз леса на 1,6 млрд рублей

Суд приговорил двух жителей Приморья к лишению свободы на сроки 10 и 11 лет за организацию вывоза за границу древесины на сумму более 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края. Осужденные действовали в составе ОПГ.

Суд назначил подсудимым наказание <...> в виде реального лишения свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, подсудимым назначены штрафы в размере 700 и 950 тыс. рублей в зависимости от роли каждого, их имущество общей стоимостью более 311 млн рублей конфисковано. В пресс-службе судов пояснили, что дело рассмотрено заочно, так как фигуранты находятся в международном розыске.

Ранее Приволжская оперативная таможня при участии Центральной почтовой таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявила канал контрабанды изумрудов из Индии. По данному факту возбудили несколько уголовных дел.

До этого сотрудники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. Мужчину остановили в зеленом коридоре. После этого таможенники нашли в его чемодане 32 камня зеленого цвета, 313 камней различной формы и цветов в карманах, еще сотню камней в зип-пакете он вез в белье. Суд отправил мужчину в колонию-поселение на 10 месяцев.