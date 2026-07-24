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24 июля 2026 в 10:56

Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье

Садовод Туманов: в Подмосковье приживаются «северные» сорта грецкого ореха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Московской области на дачном участке можно вырастить грецкий орех, однако следует учитывать, что привезенные из Крыма сорта не переживут зиму в средней полосе, рассказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. Он посоветовал выбирать специально выведенные для северных районов разновидности.

В свое время в горах Таджикистана был найден высокогорный орех, который рос на холоде. На его основе вывели сорт «Идеал» и северные разновидности, которые очень неплохо себя чувствуют. У меня растет грецкий орех сорта «Юрий Гагарин» — он невысокий и достаточно плодовитый, — отметил эксперт.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что колонновидные яблони требуют такого же ухода, как и обычные. Тем не менее они требуют тщательной обрезки, чтобы выросло больше плодов.

Для высаживания колонновидных яблонь нужно выкопать посадочную яму и сделать дренаж. Затем следует приподнять место посадки, избегая замокания корневой системы, а также поставить рядом с саженцем мощную опору для привязки, посоветовала садовод.

Общество
садоводы
Московская область
орехи
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