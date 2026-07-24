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24 июля 2026 в 11:45

Сенатор объяснил решение Пентагона признать МГУ и ВШЭ угрозами для США

Сенатор Гибатдинов: США пытаются давить на Россию, признав МГУ и ВШЭ угрозами

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США пытаются давить на Россию, признав МГУ и ВШЭ угрозами, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, подобные решения давно утратили связь с образовательной сферой и являются сугубо политическим инструментом.

Решение Пентагона признать МГУ и ВШЭ угрозами для США и другие подобные действия американской стороны давно перестали иметь какое-либо отношение к науке или образованию. Это исключительно политический инструмент давления, направленный на дискредитацию российских институтов и попытку ограничить развитие отечественной науки. Когда конкурировать на равных не получается, в ход идут санкционные списки, запреты и искусственные барьеры. Подобная политика подтверждает очевидное: российские ученые — серьезные конкуренты и именно поэтому на них пытаются оказывать давление, — пояснил Гибатдинов.

Он добавил, что попытки изолировать Россию от мирового научного сообщества не имеют смысла. По словам сенатора, Москва уже давно сделала ставку на внутренний потенциал и самостоятельное развитие.

Сегодня Россия последовательно движется к достижению научно-технологического суверенитета, укрепляя собственную систему образования, развивая фундаментальную и прикладную науку, поддерживая талантливую молодежь и создавая условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. Попытки извне затормозить этот процесс обречены на провал. Наши университеты продолжат готовить кадры, которые будут работать на развитие страны, а не на интересы тех государств, которые решили подменить честную конкуренцию политическими решениями, — заключил Гибатдинов.

Ранее Пентагон внес 32 российских научно-исследовательских института и университета в свой черный список, обвинив их в «несанкционированной передаче американских технологий». Всего в обновленный перечень вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана.

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