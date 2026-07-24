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24 июля 2026 в 12:25

Китай ответил на санкции Евросоюза

Китай ввел экспортные ограничения против 14 европейских компаний

Фото: Zhang Tao/XinHua/Global Look Press
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Китай включил 14 европейских компаний в список экспортного контроля, сообщило 23 июля министерство коммерции КНР. Ограничения введены в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

В целях защиты национальной безопасности, интересов страны и выполнения международных обязательств, включая меры нераспространения, мы приняли решение добавить эти субъекты в список экспортного контроля, — говорится в сообщении.

В китайском ведомстве уточнили, что решение принято на основании национального законодательства об экспортном контроле. В том числе власти опирались на профильный закон и положение о товарах двойного назначения.

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех российских аэропортов. В черный список попали московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов (Ростов-на-Дону) и аэропорт Минеральных Вод. Ограничения запрещают европейскому бизнесу проводить любые транзакции с этими воздушными гаванями. В Брюсселе полагают, что они якобы играют «логистическую роль» в проведении специальной военной операции на Украине.

Также сообщалось, что в рамках новых санкций Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также «одному из ключевых представителей российского банковского сектора». Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение трансакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения.

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