Мужчина начал бредить и пускать пену изо рта после сдачи крови У жителя Китая пошла пена изо рта после 15-кратной сдачи крови

У жителя города Хуочжоу после неоднократной сдачи плазмы крови пошла пена изо рта и началось помутнение рассудка, сообщает Sohu. Мужчина проходил процедуру около 15 раз с периодичностью раз в две недели, получая за это небольшие выплаты.

После очередного посещения пункта забора крови пациенту потребовалась срочная госпитализация из-за возникшего бреда. Медики оказали ему помощь.

В местном департаменте здравоохранения сформировали специальную комиссию, которая инициировала служебное расследование. Ведомство заверило, что при обнаружении каких-либо нарушений виновное учреждение будет привлечено к установленной законом ответственности.

Ранее в Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили о спасении ребенка с тяжелой формой перитонита. Операция продолжалась свыше полутора часов. По данным ведомства, 11-летний житель Нижнего Тагила обратился к родителям с жалобами на резкую боль в брюшной полости, медики выявили у него тяжелую интоксикацию, угрожавшую развитием сепсиса и полиорганной недостаточностью.