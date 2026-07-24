Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 13:13

Мужчина начал бредить и пускать пену изо рта после сдачи крови

У жителя Китая пошла пена изо рта после 15-кратной сдачи крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У жителя города Хуочжоу после неоднократной сдачи плазмы крови пошла пена изо рта и началось помутнение рассудка, сообщает Sohu. Мужчина проходил процедуру около 15 раз с периодичностью раз в две недели, получая за это небольшие выплаты.

После очередного посещения пункта забора крови пациенту потребовалась срочная госпитализация из-за возникшего бреда. Медики оказали ему помощь.

В местном департаменте здравоохранения сформировали специальную комиссию, которая инициировала служебное расследование. Ведомство заверило, что при обнаружении каких-либо нарушений виновное учреждение будет привлечено к установленной законом ответственности.

Ранее в Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили о спасении ребенка с тяжелой формой перитонита. Операция продолжалась свыше полутора часов. По данным ведомства, 11-летний житель Нижнего Тагила обратился к родителям с жалобами на резкую боль в брюшной полости, медики выявили у него тяжелую интоксикацию, угрожавшую развитием сепсиса и полиорганной недостаточностью.

Азия
Китай
донорство
донорская кровь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
В Госдуме назвали причину вероятной эпидемии в рядах ВСУ
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с опухолью размером с теннисный мяч
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.