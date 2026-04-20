Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 00:10

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 апреля 2026 года

День Акулины — народный праздник 20 апреля
Подписывайтесь на нас в MAX

Праздники, которые будут отмечать в России и во всем мире 20 апреля, касаются доноров, русалок и смысла жизни. Подробнее обо всем этом рассказываем в материале NEWS.ru.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Что еще отмечают сегодня в России? В стране справляют Национальный день донора. Это праздник как для самих доноров, так и для всех работников станций забора и переливания крови. Дата выбрана не случайно: праздник приурочен к годовщине первого в России переливания крови. Оно было проведено 20 апреля 1832 года. Акушер Андрей Вольф перелил роженице, страдавшей от маточного кровотечения, кровь ее мужа.

При этом первое успешное прямое переливание, о котором достоверно известно, было проведено 14 годами ранее. В 1818 году английский акушер Джеймс Бланделл также перелил роженице кровь ее мужа. Можно сказать, что День донора — один из наиболее торжественных праздников сегодня, 20 апреля, ведь это день вручения знаков «Почетный донор России».

Продолжая разговор о том, какой сегодня праздник, стоит также назвать:

  • День карельской и вепсской письменности в России;
  • День китайского языка, учрежденный Генассамблеей ООН;
  • неофициальный День поиска смысла жизни;
  • День двойников.

Народный праздник 20 апреля: что можно и чего нельзя делать

Говоря о том, какой сегодня день в России, стоит упомянуть народный праздник, известный как день Акулины. Он совпадает с религиозным праздником почитания мученицы Акилины Финикийской. Христианская святая жила в III веке, в период правления императора Диоклетиана. Как многие христиане того времени, она пострадала за веру. Акилина была казнена за открытое исповедание Христова учения.

На Руси имя святой превратилось в Акулину, а сама мученица стала покровительницей урожая гречихи. Поэтому ее начали называть Акулиной Гречишницей. При этом день ее поминовения стал также днем задабривания русалок. В народе считали, что к этому времени просыпаются водные девы. Чтобы умилостивить их и защитить родных, женщины приносили на берега озер и рек красивые ткани, платья и рубахи. А чтобы самим не стать жертвами русалок, они брали с собой обереги из полыни или чеснока.

Мы выяснили, что отмечают сегодня в России. Но рассказ будет неполным, если не сказать о приметах на день Акулины. В «русалочий день» примечали погоду. Считалось, что:

  • дождь сулит хороший урожай калины, но плохой — яровых;
  • богатая россыпь звезд обещает много грибов и ягод в лесу;
  • если солнце светит ярко, но при этом пришли заморозки, хлеб и гречиха хорошо уродятся.

Памятные даты и исторические события 20 апреля

Стоит перечислить любопытные апрельские исторические события. Сегодня справляют годовщину:

  • появления российских медных денег взамен серебряных в 1656 году;
  • дня рождения первого детективного рассказа — публикации «Убийства на улице Морг» Эдгара Аллана По в 1841 году;
  • получения чистого радия супругами Марией и Пьером Кюри в 1902 году;
  • начала выхода серии художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей» в 1933 году;
  • демонстрации первого в мире электронного микроскопа в 1940 году.

Этот день в истории: что произошло 20 апреля?

Говоря о том, какой сегодня день, стоит сказать и о днях рождения. 20 апреля появились на свет:

  • в 1745 году — врач и отец французской психиатрии Филипп Пинель;
  • в 1840 году — художник, один из отцов символизма Одилон Редон;
  • в 1939 году — литератор и сценарист, автор сценария фильма «Доживем до понедельника» Георгий Полонский;
  • в 1949 году — актриса, деятельница культуры, филантроп и обладательница множества престижных наград Джессика Лэнг (известна ролями в фильмах и сериалах «Голубое небо», «Фрэнсис», «Американская история ужасов» и не только).

Мир покинули изобретатель кларнета Иоганн Кристоф Деннер, писатель и автор романа «Дракула» Брэм Стокер, ученый, исследователь медиаторов нервных волокон и нобелевский лауреат Бернард Кац.

Именины и день ангела 20 апреля

Напоследок перечислим именинников. Сегодня день ангела справляют Евдокия, Акулина, Петр, Даниил, Аркадий и Георгий.

Итак, мы выяснили, какие праздники отмечают 20 апреля и, в частности, какой сегодня день в России. И обязательно поздравьте знакомых доноров с их «профессиональным» праздником.

апрель
донорство
доноры
обряды
памятные даты
православные праздники
праздники
приметы
суеверия
традиции
Елизавета Макаревич
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.