Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 мая 2026 года

30 мая православная церковь вспоминает жену князя Дмитрия Донского Евдокию Дмитриевну. На эту же дату приходится интересный гастрономический праздник России — День окрошки. Объясняем, чем еще интересно 30 мая. Какой праздник справляют феминистки, что сулят поверья, кто отмечает день ангела — читайте в нашем материале.

День окрошки — праздник 30 мая в России

На 30 мая в России попадает праздник, который посвящен популярному блюду национальной кухни — окрошке. Холодные супы с древности готовили представители разных народов. Болгары и армяне, например, любят таратор на кислом молоке. Однако иностранцам окрошка все равно кажется странной — из-за специфического для многих культур вкуса кваса и кефира.

Неизвестно, кто придумал справлять этот необычный праздник 30 мая. Однако конец весны и начало лета — подходящее время для того, чтобы приготовить окрошку. Это блюдо традиционно считается летним. А наши предки верили, что именно в конце мая окончательно отступают холода и перестают дуть холодные ветра.

Интересный результат показали недавние исследования компании «Яндекс». Оказывается, окрошку на кефире чаще всего готовят жители юга России, а также Кавказа.

Праздник 30 мая — Международный день феминизма

О правах женщин обычно говорят 8 марта, в Международный женский день. Оказывается, существует и другой подобный праздник. 30 мая 1431 года во французском Руане сожгли Жанну д'Арк. Героиня Франции сыграла значимую роль в развитии женской эмансипации. Поэтому еще в 1960 году активистки предложили отмечать день феминизма в дату гибели Орлеанской девы.

Смысл этого события заключается в том, чтобы напомнить всем: важно отстаивать права женщин, не допускать притеснения девушек. 30 мая 2026 года можно посетить лекции и конференции об эмансипации и феминизме, побывать на других просветительских мероприятиях.

К сожалению, женщины все еще не добились равенства. Особенно их притесняют в ряде стран Азии и Африки.

Международные праздники 30 мая 2026 года

Мы описали еще не все праздники 30 мая. Что интересного происходит в других государствах? Рассказываем о примечательных торжествах по всему свету:

День картофеля в Перу — перуанцы считают свою страну родиной этого продукта;

День матери в Никарагуа;

День Ангильи на острове Ангилья (заморская территория Великобритании) — жители вспоминают начало революции в 1967 году;

День Канарских островов в Испании — на Канарах впервые заседал парламент.

Евдокия Свистунья — народный праздник 30 мая

Продолжаем изучать праздники 30 мая 2026 года. Православные христиане в эту дату чтят святую Евфросинию Московскую. В миру она была известна как Евдокия Дмитриевна. Она была родом из знатной семьи. Отец Евдокии — Дмитрий Константинович — княжил в Суздале. В 13 лет ее выдали замуж за правителя Москвы Дмитрия Ивановича, будущего Дмитрия Донского.

Брак Евдокии и Дмитрия Донского оказался успешным. Современники считали княгиню образованным, начитанным человеком. После смерти Дмитрия Донского Евдокия Дмитриевна построила в окрестностях Москвы несколько церквей. А в конце жизни она ушла в монастырь.

В народе день памяти святой прозвали Евдокией Свистуньей. Считалось, что в эту дату хоть и становилось тепло, но дули сильные ветры. 30 мая крестьяне много работали на огороде, сажали картофель и помидоры. А вот ходить в лес не рекомендовалось. Славяне полагали, что в эту дату легко повстречать там змею. А это уже сулило большие неприятности.

Приметы на 30 мая: что сделать и от чего воздержаться

В день памяти святой Евфросинии Московской славяне очень внимательно относились к своим делам и поступкам. Считалось, что решения, принятые в эту дату, очень важны.

Расскажем и о других старинных поверьях. Согласно приметам не советуют 30 мая 2026 года:

есть кашу — останешься без денег;

знакомиться с новыми людьми — к неприятностям;

устраивать шумные празднества — к неудачам;

гулять вечером — к плохому урожаю;

отправляться в дальние поездки — они пройдут плохо, возникнут трудности.

Что за погода будет 30 мая 2026 года? Вот какие поверья о погоде и природе связаны с этой датой:

какая погода в день Евдокии Свистуньи — такое и лето;

дует сильный ветер — к холодам в следующие месяцы;

дятел громко стучит в лесу — к сильным дождям и ливням;

пение соловьев сулит засушливую погоду;

гроза в эту дату сулит плохой урожай гороха.

Интересные факты о 30 мая

Мы изучили еще не все праздники 30 мая 2026 года. Рассказываем об исторических событиях, случившихся в эту дату:

1381 год — мятежник Уот Тайлер начал в Англии восстание против правительства;

1431 год — казнь Жанны д'Арк, героиня Франции обвинена в колдовстве и сожжена на костре;

1498 год — путешественник Христофор Колумб отправился в свою третью экспедицию и обнаружил остров Тринидад;

1593 год — в предместьях Лондона убит поэт Кристофер Марло, как считают некоторые исследователи, на самом деле он сбежал и взял себе новое имя — Уильям Шекспир;

1896 год— во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле в Москве началась давка;

1995 год — в России из-за гиперинфляции в оборот введена купюра номиналом 100 тысяч рублей;

2014 год — на экраны вышла картина «Малефисента».

Мы рассказали еще не обо всех праздниках 30 мая. Какие звезды появились на свет в эту дату? Философ Михаил Бакунин, поэт Константин Фофанов, пианистка Елена Гнесина, ювелир Карл Фаберже, режиссер, обладатель «Оскара» Ховард Хоукс, космонавт Алексей Леонов.

Именинники 30 мая

Продолжаем рассказывать, какой праздник выпадает на 30 мая. Церковь советует поздравить с днем ангела в эту дату:

Давида;

Андроника;

Адриана;

Евдокию;

Ефросинью;

Степана.

Мы рассказали, какой праздник приходится на 30 мая 2026 года. Поверья советуют отказаться от шумных вечеринок, ночных прогулок и походов в лес. Еще на дату выпадает День окрошки — хороший повод, чтобы полакомиться этим блюдом.

