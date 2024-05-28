Женщина приготовила останки своей бабушки с макаронами и съела Жительница Австралии призналась, что съела прах бабушки с макаронами

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жительница Австралии Шайенн из города Нарре Уоррен позвонила на радиошоу Cashfessional и призналась, что съела прах своей бабушки вместе с макаронами, пишет Daily Mail. Также женщина рассказала, что скормила немного пепла своему ничего не подозревающему брату.

Моя бабушка скончалась в августе прошлого года и была кремирована. Моя семья и я были в горе, поэтому однажды вечером мы пошли к маме и решили снова подбодрить словами «давайте съедим бабушку», — сказала местная жительница.

Женщина также заявила, что делает это просто ради удовольствия. Она подчеркнула, что таким образом чувствует себя ближе, чем когда-либо, к своей бабушке. Ведущие были шокированы звонком и выразили глубокое потрясение.

Бабушка будет жить во мне вечно, — заключила она.

Ранее сеть крематориев Westerleigh Group, оказывающая услуги на территории Британии, предложила своим клиентам использовать прах покойных родственников для создания виниловых пластинок. Услуга, стоимость которой оценили в 1490 фунтов стерлингов (170 тысяч рублей), включает и запись аудиодорожки с голосом покойного или музыки.