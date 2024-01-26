В Британии нашли способ «слушать» умерших родственников Британский крематорий предложил клиентам виниловые пластинки из праха умерших

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Сеть крематориев Westerleigh Group, оказывающая услуги на территории Британии, предложила своим клиентам использовать прах покойных родственников для создания виниловых пластинок. Услуга, стоимость которой оценили в 1490 фунтов стерлингов (170 тысяч рублей), включает и запись аудиодорожки с голосом покойного или музыки.

Мы всегда стремимся расширить диапазон вариантов памятников для скорбящих. То, что вы получите в этом случае, — настоящая виниловая пластинка, которую можно воспроизводить. На каждой стороне — около 18 минут звука и немного праха, — сказал глава отдела сотрудничества компании Мэтью Брук.

На сегодняшний день Westerleigh Group предлагает клиентам пластинки диаметром около 18 см и 30 см. Они позволяют вместить до 18 минут записи с каждой стороны. При их изготовлении прах умершего смешивается с другими материалами.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении поправки в законы о похоронах участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, а также ветеранов военной службы, сообщает ОСН. Изменения внесены в законы «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле».

Речь идет об установленных законом социальных гарантиях по оплате расходов на погребение. При анализе действующих норм были выявлены расхождения в объеме оплачиваемых ритуальных услуг и в их наименованиях, пояснила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее словам, в случае принятия законопроекта виды оплачиваемых услуг по погребению уточнят.