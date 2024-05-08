«Не такой это уж ух и ах»: священник о презервативах в святой воде Череповецкий священник призвал не судить бросившего в святую воду презервативы

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Глава информационно-аналитического отдела Череповецкой епархии и протоиерей Кафедрального собора Алексей Алин призвал в комментарии изданию «Подъем» не устраивать «показательную порку» мужчине, который бросил использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах. Алин сказал, что хотел бы просто поговорить с человеком, и пояснил, что признает этот поступок скверным.

Кто-то говорит, что церковь — это духовная лечебница, куда люди приходят лечиться от греха <...>. Вот и этот человек… Я бы с ним переговорил и отпустил бы с миром, а у нас сейчас будет показательная порка. <...> Не такой это уж ух и ах, что человек там прямо осквернил. Ничего он не осквернил. По большому счету эти баки помылись, залилась новая вода, освятили — и все, — заключил священник.

Ранее сообщалось, что в городе Череповце Вологодской области возбудили уголовное дело из-за подброшенных в святую воду использованных презервативов. Случаи были зафиксированы в трех храмах во время пасхальных служений и Страстной субботы. Так подозреваемый решил высказаться против политики РПЦ, выступающей против ЛГБТ (движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена). Сейчас мужчина находится под наблюдением в психиатрической клинике.