Какие опасные змеи живут в России и как избежать их укуса

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Ядовитые змеи России

Во время прогулки по лесу следует опасаться не только укусов насекомых, но и змей. Летом у пресмыкающихся начинается брачный период, когда они могут быть особенно активны и агрессивны. Сегодня мы расскажем, как избежать укуса змеи, что делать, если вас все же ужалили, и какие виды особо опасны и ядовиты.

Как избежать змей во время прогулки в лесу

Змеи не нападают на людей целенаправленно. Они кусают, когда им надо защитить себя или потомство. Яд нужен змее, чтобы обездвижить добычу и съесть ее. После укуса человека пресмыкающиеся не смогут долго охотиться. Это связано с тем, что яд у змей вырабатывается медленно.

Ядовитые змеи России кусают только в целях защиты. Поэтому, отправляясь в лес, не забывайте об элементарных правилах техники безопасности:

Надевайте резиновые сапоги с высоким голенищем или ботинки, которые зуб змеи не сможет проткнуть.

Когда идете по высокой траве, раздвигайте ее перед собой палкой, чтобы случайно не наступить на змею.

Топайте и стучите по тропинке альпенштоком: опасные змеи России прекрасно чувствуют вибрацию и постараются покинуть это место.

В солнечный день змеи любят дремать и греться на камнях и освещенных участках. Поэтому прежде чем присесть куда-либо, осмотрите место.

В период линьки пресмыкающиеся могут плохо ориентироваться и видеть из-за кожи, которая свисает на глаза, поэтому издалека не заметят человека. Старайтесь показать змее, что вы близко.

Если змея встала в стойку, не нужно трогать ее палкой или пытаться ударить. Медленно и аккуратно начинайте движение назад, не упуская опасность из поля зрения.

Наткнувшись в траве на клубок змей, как можно быстрее покиньте территорию. Несмотря на то что заняты размножением, отдельные особи ядовитых змей России могут быть агрессивны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ядовитые змеи средней полосы России

Как уберечься от змей на дачном участке

Змеи, обитающие в России, предпочитают жить вблизи водоемов и озер в высокой густой траве. Поэтому если вы только собираетесь покупать дачу, выбирайте более солнечные и сухие участки. Узнайте у соседей, какие опасные змеи живут в данной местности. Если же вы хотите защитить имеющийся участок от пресмыкающихся, соблюдайте несколько простых правил:

Тщательно выкашивайте траву у забора и за ним, не позволяйте кустарникам разрастаться.

Не складывайте на участке доски и мусор: змея может поселиться в таком месте.

Старайтесь полностью закрыть пространство под домом, чтобы пресмыкающееся не смогло туда вползти.

Покройте стены подвала и погреба панелями, а между ними положите минеральную вату. Такой прием защитит вас и от змей, и от мышей.

Если участок расположен вблизи леса, делайте забор глухим (к примеру, из профнастила), закопав нижнюю часть листов в землю.

Что делать, если укусила опасная змея в России

Если, несмотря на все меры предосторожности, змея ужалила человека, следует действовать по следующему алгоритму:

Уложить пострадавшего, чтобы он не двигался, и успокоить его. Циркуляция крови может ускориться и яд быстрее разойдется по организму, если человек будет нервничать.

Нужно начать отсасывать яд как можно скорее: в первые секунды есть шанс удалить до 50%. Если около укуса начался отек, делать это уже поздно.

Самые опасные укусы — в шею, голову и крупные кровеносные сосуды. В этом случае пострадавшего срочно нужно доставить в больницу.

Во время транспортировки необходимо, чтобы пострадавший много пил (но не кофе или алкоголь). С мочой яд выводится из организма быстрее.

Не ждите, что в больнице пострадавшему введут сыворотку: у нее очень короткий срок хранения, и в маленьких клиниках и ФАП ее нет.

Лечение при укусах змей — симптоматическое. Пострадавшему введут противоотечное, обезболивающее и жаропонижающее, а также капельницу для разжижения крови.

Что нельзя делать при укусе змеи:

Разрезать место укуса в попытке промыть рану. Так можно занести дополнительную инфекцию.

Прижигать укус раскаленными предметами.

Накладывать жгут, так как концентрация яда в пережатой конечности может вызвать гангрену.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Змеи, опасные для человека

Какие ядовитые змеи России опасны для человека

В нашей стране встречаются семь видов, но далеко не все из них ядовиты. К полностью безопасным относятся обыкновенный и водяной ужи, а также желтобрюхий полоз. Медянка может укусить, но она настолько маленькая, что количество яда в ее пазухах не может навредить человеку.

Среди змей средней полосы России самой опасной можно назвать гадюку. Она живет и в горах, и в низменностях, и в степи, и в лесах. Цвет туловища может быть как коричневым, так и черным. Основная особенность — зигзагообразный рисунок на спинке и вертикальный зрачок. Но лучше не пытаться смотреть гадюке в глаза, а просто уйти, если вы ее увидели.

Какая самая опасная змея в России? Гюрза. Она водится на территории Дагестана, и ее яд по силе лишь немногим уступает кобре. В этом регионе ежегодно умирают десятки людей от укуса гюрзы. Она смелее гадюки, не встает в угрожающую стойку, а нападает молниеносно, если оказаться на ее территории или подойти слишком близко. После укуса человека может спасти только сыворотка «Антигюрзин».

Среди змей, опасных для человека в России, можно выделить щитомордника. Он водится в горах Алтая и Бурятии, его окрас — от бурого до серо-коричневого с поперечными полосками. Эта змея предпочитает ночной и сумеречный образ жизни, когда ее сложно заметить. Взрослый человек поправится после укуса щитомордника уже через неделю, но маленький ребенок может даже умереть.

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