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10 июля 2026 в 08:18

Триммер не косит траву? Спасаем вашего косаря-помощника за 20 минут

Подготовка триммера к разносу травы: замена лески и чистка жиклеров — инструкция Подготовка триммера к разносу травы: замена лески и чистка жиклеров — инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После щедрого на дожди июня трава на участках поднялась так, будто ей платят за скорость роста — косить придется буквально весь июль, без выходных.

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Тем, у кого есть триммер или газонокосилка, конечно, легче, но и техника не железная: густая, высокая, местами уже одревесневшая трава — серьезная нагрузка. Мотор перегревается, леска рвется чаще обычного, а жиклеры забиваются грязью и растительным соком. Итог — триммер глохнет в самый неподходящий момент, когда участок зарос по колено.

Чаще всего триммеры ломаются по банальным причинам: старая леска пересохла и стала хрупкой, воздушный фильтр забился пылью, топливо застоялось за зиму и потеряло качество, а жиклеры карбюратора закупорились смолистыми отложениями. Косить сырую или очень густую траву без пауз на охлаждение — тоже прямой путь к перегреву двигателя. Хорошая новость: почти все эти проблемы решаются своими руками, без визита в мастерскую.

Разберемся по порядку — сначала заменим леску, потом почистим жиклеры.

Как заменить леску в триммере

Отключите триммер от сети или снимите провод со свечи зажигания у бензинового — это обязательная мера безопасности.

  1. Снимите катушку (шпулю), нажав на защелки по бокам или откручивая крепление против часовой стрелки.

  2. Извлеките остатки старой лески и очистите катушку от травяного сока и пыли.

  3. Отмерьте новую леску нужного диаметра (обычно 2–2,4 мм для бытовых моделей, смотрите инструкцию к вашей модели) — понадобится 4–6 метров.

Триммер не косит траву? Спасаем вашего косаря-помощника за 20 минут Триммер не косит траву? Спасаем вашего косаря-помощника за 20 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM

  1. Сложите леску пополам, найдите середину и зацепите ее за прорезь внутри катушки.

  2. Наматывайте оба конца равномерно в направлении, указанном стрелкой на катушке, — обычно против часовой стрелки.

  3. Оставьте концы длиной 10–15 см и заведите их в выходные отверстия катушки.

  4. Соберите катушку обратно, слегка потянув за концы, чтобы убедиться, что леска не заклинила.

Как почистить жиклеры триммера

Жиклер — это крохотное калиброванное отверстие в карбюраторе, через которое дозированно подается топливо в двигатель. Если жиклер забился, смесь получается неправильной: мотор либо не заводится, либо работает с перебоями и глохнет под нагрузкой — именно тогда, когда трава густая и триммеру нужна вся мощность.

  1. Снимите крышку воздушного фильтра и сам карбюратор, предварительно перекрыв подачу топлива.

  2. Аккуратно разберите карбюратор, запоминая или фотографируя расположение деталей.

  3. Извлеките жиклеры — обычно это латунные вставки с крошечным отверстием.

  4. Промойте детали в очистителе карбюратора или чистом бензине, не используйте острые предметы для чистки отверстия — можно расширить или деформировать его.

  5. Продуйте жиклеры сжатым воздухом (компрессор или баллон для чистки техники).

  6. Соберите карбюратор в обратном порядке и установите на место.

После обслуживания триммер стоит «приучить» к работе постепенно: не давайте сразу максимальную нагрузку, дайте двигателю прогреться. Регулярно меняйте топливо (не храните бензиновую смесь дольше месяца), чистите воздушный фильтр после каждых 2–3 использований и давайте технике остыть каждые 15–20 минут непрерывной работы в густой траве. Такой уход продлит жизнь триммеру не на один сезон.

Трава в этом году выдалась упорная, но с исправным инструментом и небольшим терпением ваш участок будет выглядеть безупречно уже к выходным — а триммер прослужит верой и правдой еще много летних сезонов.

Ранее мы рассказывали, как прочистить карбюратор у триммера или бензопилы своими руками.

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