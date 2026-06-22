Раскаленный асфальт и заглохший мотор: как оживить авто в пекло

Раскаленный асфальт и заглохший мотор: как оживить авто в пекло

Летний зной — серьезное испытание не только для человеческого организма, но и для бездушной техники. Когда столбик термометра за бортом уверенно преодолевает отметку в +38 или +30 градусов Цельсия, под капотом вашего автомобиля начинается настоящий ад, где температура воздуха может доходить до +80 градусов. В таких условиях металл расширяется, плотность поступающего в цилиндры кислорода падает, а электроника начинает откровенно сходить с ума.

Почему мотор заглох прямо в дороге?

Если в этот момент ваша машина глохнет на холостых оборотах в пробке или на светофоре, паниковать не нужно. Главное — понимать, что экстремальная жара обнажает те скрытые проблемы автомобиля, которые в прохладную погоду себя просто не проявляли.

Экстремальная жара меняет физику процессов внутри моторного отсека: плотный горячий воздух хуже охлаждает узлы, а топливо в рампе может закипать, создавая паровые пробки. Абсолютно неважно, механическая у вас коробка передач или автомат — законы физики едины для всех, и, если мотор теряет стабильные холостые обороты, дело чаще всего в нарушении правильного соотношения воздуха и бензина.

Внезапный отказ системы держать обороты в пробке говорит о том, что ключевые датчики или исполнительные механизмы вышли из своего рабочего температурного диапазона. Если беда застала вас прямо посреди дороги, первым делом плавно перестройтесь на обочину или в правую полосу, включите аварийную сигнализацию, заглушите двигатель и откройте капот, дав машине передохнуть хотя бы минут 15–20, чтобы снизить критический перегрев подкапотного пространства.

Проверка и реанимация дроссельного узла

Для того чтобы локализовать проблему и безопасно добраться до гаража или автосервиса, проведите первичную диагностику узла подачи воздуха по следующему алгоритму.

Раскаленный асфальт и заглохший мотор: как оживить авто в пекло Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оценка чистоты заслонки: при выключенном зажигании снимите гофру воздушного фильтра и загляните внутрь — в жару масляные отложения на стенках дросселя размягчаются и начинают намертво блокировать микроклиренс, необходимый для холостого хода. Удаление нагара: если с собой есть баллончик очистителя карбюратора, обильно распылите его на заслонку и протрите салфеткой, убирая черный налет. Проверка механического заедания: аккуратно нажмите на заслонку пальцем или попросите пассажира нажать педаль газа — ход должен быть абсолютно плавным, без малейшего закусывания. Сброс адаптации: на некоторых иномарках помогает простое отключение минусовой клеммы аккумулятора на пять минут, что позволяет блоку управления обнулить «горячие» ошибки. Электронные компоненты страдают от перегрева сильнее всего, поэтому после осмотра железа необходимо сразу же переходить к проверке электроники.

Диагностика критически важных датчиков

Помните, что исправный автомобиль обязан без капризов переносить любое летнее пекло, а внезапные капризы на холостом ходу — это лишь громкий призыв вашей машины о необходимости технического обслуживания. Но до поездки в сервис попробуйте решить проблему своими руками, проверив капризные датчики:

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или абсолютного давления (ДАД): на иномарках и отечественных автомобилях они часто сходят с ума от горячего разреженного воздуха, попробуйте просто скинуть с них фишку проводов — если мотор выровнял обороты по аварийной программе, виновник найден. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ): этот узел нагревается от самого блока двигателя, при фиксации сбоя машина глохнет намертво и не заводится, пока датчик немного не остынет — просто полейте на него обычной прохладной водой из бутылки через тряпку.

Раскаленный асфальт и заглохший мотор: как оживить авто в пекло Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Регулятор холостого хода (РХХ): актуально для отечественных машин (ВАЗ) и старых иномарок, при перегреве его внутренний шаговый моторчик начинает клинить, поэтому постучите по его корпусу рукояткой отвертки.

4. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ): если он завышает показания, компьютер готовит слишком бедную смесь, от которой машина глохнет, так что проверьте надежность его разъема.

Не бойтесь открывать капот, действуйте хладнокровно, берегите себя и своего четырехколесного друга, и тогда никакие капризы погоды не застанут вас на дороге врасплох.

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