Смотровая яма в гараже: один раз сделали — годами экономите на сервисе

Если у вас есть гараж — считайте, у вас есть личный автосервис, а значит, есть возможность солидно экономить время и деньги на поездках в частные автосервисы. Единственное, что пока вам может не хватать — это хорошей смотровой ямы. Ведь именно она, словно по волшебству, превращает обычный бокс в полноценную мастерскую, где вы сами, без переплат и очередей, меняете масло, переобуваете машину (и свою, и жены, и тестя) осматриваете подвеску, тормоза и многое другое. Смотровая яма в гараже, сделанная своими руками, — это не подвиг, а вполне реальный проект на один-два выходных, если подойти к делу с головой. Возьмите с собой для работы над созданием ямы тестя — он ведь первым пригонит потом к вам свою машину на осмотр!

Зачем нужна смотровая яма

Коротко о пользе, которую сложно переоценить:

полный доступ к днищу автомобиля без подъемника и эстакады;

самостоятельная замена масла, фильтров, тормозных колодок и колодок суппорта;

осмотр и замена элементов подвески, рулевых тяг, шаровых опор;

контроль состояния глушителя, защиты картера, приводных валов;

экономия на каждом ТО — от 500 до 3000 рублей и выше, в зависимости от фронта работ.

Пошаговая инструкция: как сделать смотровую яму самому

Прежде чем браться за лопату, убедитесь, что грунтовые воды на вашем участке залегают глубже 2,5 метра — это принципиально. Теперь по шагам:

Разметка и земляные работы. Оптимальные размеры смотровой ямы для легкового автомобиля: длина — 180–200 см (лучше 200), ширина — 75–80 см, глубина — 170–180 см (ориентируйтесь на свой рост плюс 10–15 см над головой). Котлован копайте на 25–30 см шире и глубже — под стены и пол. Гидроизоляция. Это критически важный этап. Стены и дно выстилают рубероидом в два слоя или наносят обмазочную гидроизоляцию. Без этого яма превратится в колодец при первом же подъеме грунтовых вод. Заливка пола. Бетон М200, толщина стяжки — не менее 10 см, с армированием сеткой 100х100 мм. Дайте схватиться 3–5 суток перед укладкой стен. Кладка стен. Используйте красный полнотелый кирпич или фундаментные блоки. Толщина стены — в полкирпича (120 мм), раствор — цементно-песчаный 1:3. Можно залить стены монолитным бетоном по опалубке — надежнее, но дороже. Штукатурка и финишная отделка. Стены штукатурят цементным раствором, при желании — белят или красят влагостойкой краской. Пол можно покрыть плиткой или резиновыми матами — стоять будет комфортнее. Обрамление и крышка. По периметру верха ямы закладывают стальной уголок 50х50 или 63х63 мм — он защищает кромку от разрушения. Крышку делают из досок 40–50 мм или влагостойкой фанеры 18–20 мм: она должна перекрывать яму заподлицо с полом гаража. Освещение. Обязательно — 12-вольтовое переносное или стационарные светильники в нишах. Розетки в яме — только через разделительный трансформатор.

Смотровая яма в гараже: один раз сделали — годами экономите на сервисе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техника безопасности: главное

Компактные размеры смотровой ямы, сделанной в обычном гараже, позволяют работать в ней одному, но все же несколько правил надо соблюдать всегда — есть кто-то рядом с вами или нет.

Не запускайте двигатель при нахождении в яме — скопление выхлопных газов смертельно опасно; не работайте в одиночку при серьезных операциях под машиной; держите яму закрытой, когда она не используется; никогда не храните в ней топливо или растворители.

Смотровая яма в гараже своими руками — это инвестиция максимум в один уикенд и скромный бюджет на материалы, которая окупается уже после первого самостоятельного ТО. Сделайте раз — и вопрос «куда ехать на обслуживание» перестанет вас беспокоить надолго.

Ранее мы рассказывали, как легально превратить гараж в автосервис или шиномонтажную мастерскую.