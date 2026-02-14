Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:13

Как проверить историю автомобиля перед покупкой: честные подсказки для вас

Как узнать всю историю автомобиля перед его покупкой — советы Как узнать всю историю автомобиля перед его покупкой — советы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупка машины на вторичном рынке напоминает лотерею, но выигрыш в ней зависит не от удачи, а от вашей внимательности и информированности. Чтобы понять, как проверить историю автомобиля перед покупкой, нужно пробить VIN-код или госномер через официальные базы ГИБДД, реестр залогов и коммерческие агрегаторы: это даст полную картину от юридической чистоты до реального пробега.

Знать подноготную подержанного транспортного средства критически важно, ведь за блестящим кузовом могут скрываться серьезные технические или правовые изъяны. Автомобиль с пробегом — это всегда риск столкнуться с последствиями чужой небрежности, поэтому детальное изучение его прошлого поможет избежать неоправданных трат и опасных ситуаций на дороге.

Недобросовестные продавцы часто идут на разные уловки: скручивают пробег, скрывают участие в серьезных авариях или работу машины в такси. Для нового владельца это чревато внезапными поломками двигателя, нарушением геометрии кузова, что снижает безопасность, или вовсе изъятием авто приставами, если оно находится в залоге.

Для тех, кто хочет разобраться, как проверить историю автомобиля перед покупкой оперативно, существует проверенный алгоритм действий.

Как проверить историю автомобиля перед покупкой: честные подсказки для вас Как проверить историю автомобиля перед покупкой: честные подсказки для вас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Во-первых, воспользуйтесь бесплатным сервисом ГИБДД: там отражена информация о регистрациях, участии в ДТП и наличии розыска.

  • Во-вторых, проверьте машину в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, чтобы не купить кредитное обременение.

  • В-третьих, используйте платные отчеты крупных порталов, которые аккумулируют данные из страховых компаний и сервисных центров: это лучший способ увидеть расчеты ремонтных работ и динамику пробега.

Подведем итог: тщательный мониторинг баз данных и сопоставление фактов с тем, что говорит продавец, уберегут вас от финансового краха. Главный совет тем, кто ищет способ, как проверить историю автомобиля перед покупкой: никогда не верьте на слово и всегда начинайте проверку с верификации VIN-номера через независимые онлайн-сервисы еще до личной встречи с владельцем.

Ранее мы рассказывали, как своими руками построить погреб в саду или на даче.

авто
выбор
безопасность
советы
лайфхаки
автомобилисты
машины
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Зоопсихолог ответила, как отучить кошку прыгать по столам
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.