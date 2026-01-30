Зимняя Олимпиада — 2026
Как узнать пробег автомобиля по VIN: не дадим обмануть себя мошенникам

Как вычислить пробег автомобиля по VIN — советы покупателям авто Как вычислить пробег автомобиля по VIN — советы покупателям авто Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покупатели подержанных машин часто задаются вопросом: как узнать пробег автомобиля по VIN? Ответ прост: воспользуйтесь интернет-платформами для проверки истории транспорта (например, Автокод или сервисы объявлений), запросите сведения через официальный портал ГИБДД либо обратитесь в страховую организацию с уникальным идентификационным номером машины.

Почему важно контролировать километраж б/у машины

Километраж — ключевой показатель износа транспортного средства, демонстрирующий фактическую эксплуатационную нагрузку. Статистика вторичного автонеутешительна: примерно 30% выставленных на продажу машин имеют искусственно уменьшенные цифры одометра. Продавцы намеренно идут на такой шаг, чтобы необоснованно увеличить стоимость и утаить информацию о критическом состоянии узлов и агрегатов.

Расшифровка VIN-кода и места его расположения

Аббревиатура VIN расшифровывается как Vehicle Identification Number — персональный код транспортного средства, состоящий из 17 буквенно-цифровых символов. В этой комбинации зашифрованы важные характеристики: государство-производитель, завод-изготовитель, модельный год и уникальный серийный номер кузова и иная «биография» авто. Искать вин-номер следует в подкапотном пространстве, у основания ветрового стекла со стороны водителя, в багажном отделении или на специальных информационных табличках. Дублируется эта информация в технической документации: паспорте ТС, регистрационном свидетельстве и страховом полисе.

Практические методы выявления реального пробега через вин-номер

Существует несколько надежных способов получения объективной информации:

платные интернет-площадки автомобильных объявлений предлагают детальные отчеты стоимостью 300-500 рублей;

официальный сайт Госавтоинспекции или запрос в страховую организацию;

специализированные агрегаторы автомобильной статистики аккумулируют информацию из множества баз и наглядно демонстрируют расхождения.

Если обнаруживаются противоречия между цифрами из разных источников или километраж неожиданно «откатывается» назад, перед вами явный признак мошенничества.

Диагностика километража через уникальный идентификатор — неотъемлемая процедура для разумного покупателя поддержанного транспорта, оберегающая от финансовых потерь и последующих разочарований. Тем, кто интересуется: как узнать пробег автомобиля по VIN: действуйте комплексно — сопоставляйте информацию из интернет-ресурсов, государственных баз и страховых компаний. Помните о физическом осмотре салона и диагностике механических систем, поскольку даже самая скрупулезная работа с документами не компенсирует личного контакта с продавцом и детального знакомства с техническим состоянием приобретаемого автомобиля.

