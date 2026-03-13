Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Нутрициолог ответила, что превращает индейку в канцерогенную бомбу

Нутрициолог Гусакова: жареная индейка может содержать канцерогены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жареная индейка может содержать канцерогены, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, термическая обработка при высоких температурах запускает химические процессы, которые делают продукт вредным для здоровья.

Процесс жарки индейки при высоких температурах, особенно с доведением до темной корочки, приводит к образованию нежелательных канцерогенных соединений. При этом появляются продукты гликации, которые ускоряют старение и вызывают воспаление в сосудах. Также нежелательно употреблять индейку в копченом виде. Избыток соли и потенциальные канцерогены в дыме нивелируют всю пользу диетического мяса, — пояснила Гусакова.

Ранее нутрициолог Евгения Киркина порекомендовала тем, кто хочет похудеть, включать в рацион кабачки, листовую зелень, огурцы, капусту, куриную грудку, индейку, творог, белую рыбу и яичный белок. По ее словам, эти продукты обеспечивают максимальное насыщение при низкой калорийности.

Гастроэнтеролог Елена Павлова ранее заявила, что частое употребление переработанного красного мяса может повысить риск развития рака. По ее словам, следует отдавать предпочтение тушеным блюдам, богатым клетчаткой.

