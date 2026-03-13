Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 04:35

Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу заявила, что никто не может убрать ее из участников ЧМ

Игроки сборной Ирана по футболу Игроки сборной Ирана по футболу Фото: NOUSHAD/IMAGO/Global Look Press
Сборная Ирана по футболу заявила, что никто не вправе исключить команду из числа участников предстоящего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Авторы публикации в соцсетях напомнили, что Международная федерация футбола (ФИФА) — это не отдельная страна, которая может принимать подобные решения.

Чемпионат мира — это историческое и международное событие, а его руководящий орган — ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Сборная Ирана благодаря своей силе и серии решающих побед, одержанных храбрыми сынами Ирана, стала одной из первых команд, квалифицировавшихся на этот крупный турнир, — подчеркивается в сообщении.

Ранее выяснилось, что Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали объяснил это решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По словам министра, участие иранской команды в турнире невозможно после убийства иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

При этом генеральный директор US Soccer Джей Ти Бэтсон подчеркнул, что Федерация футбола США не видит препятствий для выступления сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Отвечая на вопрос о возможной встрече с Ираном в плей-офф, глава американской федерации дал понять, что его команда готова к любому сопернику.

Однако президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира, но при этом «ее присутствие там неуместно».

