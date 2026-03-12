Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:10

Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ

Экс-футболист Кечинов: «Зенит» и «Спартак» находятся не в лучшем состоянии

Валерий Кечинов Валерий Кечинов Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что гостевой матч команды против петербургского «Зенита» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет непредсказуемой. В разговоре с «Чемпионатом» ветеран отметил, что каждая встреча этих клубов проходит в бескомпромиссной зрелищной игре.

Хочется увидеть красивый зрелищный футбол. Прогнозы давать сложно: обе команды находятся не в самом лучшем состоянии как и игровом, так и эмоциональном. Есть проблемы. Игры между этими соперниками всегда проходят в бескомпромиссной зрелищной игре. Надеюсь, что будет так же. Если говорить про фаворита — 50 на 50. Очень непредсказуемая игра, но от этого еще интереснее, — сказал Кечинов.

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 14 марта на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент петербуржцы занимают вторую строчку в турнирной таблице (42 очка), а москвичи — шестую (35 очков).

Ранее стало известно, что главным арбитром центральной встречи 21-го тура «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев. Его ассистентами выступят Алексей Лунев и Алексей Ермилов, а резервным судьей — Инал Танашев.

