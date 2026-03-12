Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Стало известно, кто рассудит матч «Зенита» и «Спартака»

Карасев назначен главным арбитром матча «Зенита» и «Спартака» в РПЛ

Сергей Карасёв Сергей Карасёв Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Сергей Карасев станет главным судьей в матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). Игра пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге.

Его ассистентами выступят Алексей Лунев и Алексей Ермилов, а резервным судьей — Инал Танашев. В первой встрече сезона команды сыграли вничью 2:2. В текущем турнирном положении «Зенит» идет вторым (42 очка), а «Спартак» — шестым (35). Лидером РПЛ остается «Краснодар» (43).

До этого почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что место Ирана на чемпионате мира — 2026 будет занято согласно регламенту. По его мнению, заменить страну должна следующая команда из этой отборочной группы.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Россия всегда готова протянуть руку помощи и занять место сборной Ирана на чемпионате мира — 2026. При этом он отметил, что данный сценарий — «что-то из области фантастики». Главными претендентами на замену Ирану являются сборные Ирака и ОАЭ.

