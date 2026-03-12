Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:06

Петербурженка получила условный срок за конфликт с участковым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербурженка получила год условного срока за конфликт с участковым, сообщает Мойка 78. Женщина била и кричала на полицейского.

Сообщается, что сотрудники полиции приехали в жилой дом, чтобы усмирить дебоширку, однако она вступила в конфликт с представителями власти. Она схватила участкового уполномоченного полиции за форму и не менее трех раз ударила его рукой по правому плечу на лестничной клетке.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Женщину осудили по двум статьям — части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Ранее сообщалось, что футбольный фанат, перебрав с алкоголем, избил сотрудника службы безопасности ХК «Сибирь» на матче в Новосибирске. Полицейские остановили дебошира и посадили в патрульную машину, но он высунул ногу через открытую дверь и пнул в лицо одного из них.

Санкт-Петербург
дебоширы
полиция
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.