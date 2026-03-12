Петербурженка получила условный срок за конфликт с участковым

Петербурженка получила год условного срока за конфликт с участковым, сообщает Мойка 78. Женщина била и кричала на полицейского.

Сообщается, что сотрудники полиции приехали в жилой дом, чтобы усмирить дебоширку, однако она вступила в конфликт с представителями власти. Она схватила участкового уполномоченного полиции за форму и не менее трех раз ударила его рукой по правому плечу на лестничной клетке.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Женщину осудили по двум статьям — части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Ранее сообщалось, что футбольный фанат, перебрав с алкоголем, избил сотрудника службы безопасности ХК «Сибирь» на матче в Новосибирске. Полицейские остановили дебошира и посадили в патрульную машину, но он высунул ногу через открытую дверь и пнул в лицо одного из них.