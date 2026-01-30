Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:49

Болельщик оформил точный «гол» ногой полицейскому в лицо прямо из машины

Болельщика осудят за избиение охранника и полицейского на матче в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Футбольный фанат, перебрав с алкоголем, избил сотрудника службы безопасности ХК «Сибирь» на матче в Новосибирске, сообщила пресс-служба судов региона. Полицейские остановили дебошира и поместили в патрульную машину, но он высунул ногу через открытую дверь и пнул в лицо одного из них. Дело болельщика направили в суд.

Следствие установило, что нанесенное обвиняемым насилие не было опасным для жизни или здоровья, но все равно считается преступлением против представителя власти. Мужчина попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. Клуб «Сибирь» в тот день проиграл «Автомобилисту» со счетом 0–5.

Ранее после завершения футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена» напали и избили болельщика с шарфом ЦСКА. Конфликты между фанатами возникали и во время игры на центральных трибунах. ЦСКА позже заявил, что настаивает на расследовании и требует привлечения к справедливой ответственности лиц, причастных к избиению болельщика армейцев.

До этого фанаты «Ниццы» избили футболистов команды на тренировочной базе. Команда проиграла последние шесть матчей во всех турнирах и заняла 36-е место на основном этапе Лиги Европы.

