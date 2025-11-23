Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 01:23

Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА в Москве

Группа фанатов «Спартака» избила болельщика ЦСКА у «Лукойл Арены» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После завершения футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена» напали и избили болельщика с шарфом ЦСКА, передает Telegram-канал SHOT. Клуб пострадавшего ожидает применения предусмотренного наказания к виновным лицам.

Представитель армейцев Кирилл Брейдо заявил о необходимости проведения тщательного разбирательства. По его словам, аналогичный конфликт между фанатами возникал и во время игры на центральных трибунах.

Ранее московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник Игорь Дмитриев.

До этого американский актер Джастин Чон, известный по роли Эрика Йорки в фильме «Сумерки», подрался с незнакомцем на улице Восстания в Санкт-Петербурге, рассказала его супруга Александра. По словам девушки, ее муж шел по делам, и в какой-то момент один из прохожих начал на него кричать.

До этого на пересечении Кирилловской и 10-й Советской улиц в Петербурге мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь и сбежал. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В тот же день был задержан подозреваемый, им оказался 24-летний житель Якутска.

фанаты
драки
ЦСКА
Спартак
