Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА в Москве Группа фанатов «Спартака» избила болельщика ЦСКА у «Лукойл Арены» в Москве

После завершения футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» на стадионе «Лукойл Арена» напали и избили болельщика с шарфом ЦСКА, передает Telegram-канал SHOT. Клуб пострадавшего ожидает применения предусмотренного наказания к виновным лицам.

Представитель армейцев Кирилл Брейдо заявил о необходимости проведения тщательного разбирательства. По его словам, аналогичный конфликт между фанатами возникал и во время игры на центральных трибунах.

Ранее московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник Игорь Дмитриев.

