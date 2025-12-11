Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 21:27

Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги

В Финляндии фанаты «Хака» сожгли стадион после вылета из премьер-лиги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Поклонники финского футбольного клуба «Хака» сожгли трибуну на стадионе после того, как команда вылетела из премьер-лиги страны, передает Yle. Спортсмены заняли последнее место в турнирной таблице.

В издании сообщили, что правоохранители квалифицировали случившееся как вандализм. Отмечается, что огонь не распространился на соседние трибуны. Не исключено, что в результате инцидента могло быть повреждено искусственное покрытие. Сообщений о пострадавших журналисты не приводили.

Ранее Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о наложении штрафов на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в размере €15 тыс. (1,3 млн рублей). Основанием для этого послужила демонстрация баннера с антироссийским лозунгом.

До этого УЕФА проконсультировался с пропалестинскими активистами для обсуждения возможных юридических оснований и процедур исключения Израиля из соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что Союз вряд ли смог бы пойти на такое решение, поскольку оно может привести к разногласиям с другими спортивными институтами.

Финляндия
футбол
фанаты
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море
Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе
В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине
Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США
Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки
Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов
Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов
Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку
Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги
В Москве появился памятник легендарному режиссеру
Долина разрыдалась на сцене после концерта в Наро-Фоминске
ФАБ сложила пятиэтажную базу ВСУ как карточный домик
Российские лыжники выступят на Кубке мира в Давосе: это шанс попасть на ОИ?
В США набирает силу крупнейшая в истории Starbucks забастовка
Мужчина умер, сорвавшись с зиплайна
Известных блогеров с Украины депортировали из США
В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным
В Евросоюзе решили судьбу нового финансового транша для Украины
ФСБ вышла на уральского медика через 15 минут после поиска шеврона «Азова»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.