Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги В Финляндии фанаты «Хака» сожгли стадион после вылета из премьер-лиги

Поклонники финского футбольного клуба «Хака» сожгли трибуну на стадионе после того, как команда вылетела из премьер-лиги страны, передает Yle. Спортсмены заняли последнее место в турнирной таблице.

В издании сообщили, что правоохранители квалифицировали случившееся как вандализм. Отмечается, что огонь не распространился на соседние трибуны. Не исключено, что в результате инцидента могло быть повреждено искусственное покрытие. Сообщений о пострадавших журналисты не приводили.

