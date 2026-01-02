Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 06:08

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 января

Фото: Социальные сети
Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 января?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 2 января

В Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, дрон упал за территорией населенного пункта. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования, написал он.

В небе над Брянской областью также было уничтожено 40 украинских беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, обошлось без жертв и пострадавших. Еще 14 беспилотников сбили над Тульской областью, также без трагических последствий.

Кроме того, силы противовоздушной обороны вечером в четверг, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, в частности, над территориями Боровского, Думиничского, Малоярославецкого и Мещовского муниципальных округов, информировал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Также силы противовоздушной обороны сбили больше пяти БПЛА, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Андрей Миляев в Telegram-канале. По его словам, в ходе отражения воздушной атаки были повреждены фасад и забор частного дома в Большой Туле. Это произошло в период с 23:00 по 04:00 мск, отметил он.

Также два частных дома повреждены в новогоднюю ночь в станице Северской из-за атаки украинских БПЛА, о чем информировал в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края. Там отметили, что пострадавших нет. Обломками посекло крыши и выбило окна. На месте работают оперативные и специальные службы.

Российские средства ПВО сбили девять беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Атака длилась почти беспрерывно с полуночи, ближе к утру средства ПВО сбили два беспилотника из девяти над Москвой. Всего их было на тот момент восемь, как было ясно из соцсетей Собянина.

