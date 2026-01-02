На подлете к Москве сбили четыре БПЛА

На подлете к Москве сбили четыре БПЛА Собянин: четыре украинских БПЛА сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожено четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что в регионе погибла женщина, а двое мужчин получили ранения. По его словам, противник атакует дронами левобережье. Сальдо добавил, что погибшей жительнице Алешек было 66 лет.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химпредприятиям в Великом Новгороде и городе Россоши Воронежской области. Он также упомянул о попытках ударов по объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по словам Ртищева, создавало угрозу химического поражения мирного населения.