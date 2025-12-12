Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ Атаки ВСУ привели к гибели женщины и ранению двух мужчин в Херсонской области

Женщина погибла и двое мужчин получили ранения в Херсонской области за последние сутки из-за атак Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, речь идет о гибели 66-летней жительницы Алешек.

Вследствие обстрелов и беспилотных атак левобережья Херсонской области со стороны боевиков киевского режима погиб один мирный житель, два человека получили ранения, — отметил он.

Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции может обернуться разносом радиоактивных веществ на сотни километров. По данным Министерства обороны России, бетонное дно шахты может быть проплавлено, далее следует грунт, на котором находится энергоблок.

Утром 11 декабря появилась информация, что силы противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что больше всего беспилотных летательных аппаратов уничтожили в Брянской области — речь идет о 118 БПЛА.