Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его российский коллега Владимир Путин категорически отказался ударить по Киеву «Орешником», американский профессор предсказал скорое поражение Украины, диверсантов ВСУ разбили при попытке вывесить флаги в Красноармейске и Родинском в ДНР. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 31 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Путин отказался бить по Киеву «Орешником»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Владимиру Путину предлагали нанести повторный удар баллистической ракетой «Орешник» по центрам принятия решений в Киеве. По словам белорусского лидера, инициатива исходила от «горячих голов» сразу после первого боевого применения комплекса. Однако президент России категорически отверг эту идею, отказавшись от немедленной атаки на центры принятия решений.

Лукашенко отметил, что обсуждал этот вопрос с Путиным лично, тот «с порога» исключил возможность использования новейшего оружия для ударов по украинскому руководству. Белорусский президент подчеркнул, что Москва предпочла продемонстрировать сдержанность, несмотря на провокации.

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia*

Путин поставил перед военными задачу на 2026 год

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск «Север» заявил, что по поручению Владимира Путина в 2026 году приоритетной задачей останется расширение полосы безопасности в приграничных регионах.

Создание этой зоны необходимо для защиты жителей Белгородской и Курской областей от обстрелов и обеспечения мирной жизни. Герасимов подчеркнул, что планомерная работа по отодвиганию линии фронта от российских границ будет продолжена в рамках утвержденной стратегии на следующий год.

Подводя итоги декабря, глава Генштаба отметил значительное ускорение темпов продвижения российских подразделений. Только за текущий месяц в рамках формирования буферной зоны были освобождены семь населенных пунктов.

В ДНР уничтожены две группы диверсантов ВСУ

Министерство обороны РФ также отчиталось об уничтожении двух разведывательно-диверсионных групп ВСУ. Они пытались проникнуть в Красноармейск и Родинское с украинскими флагами и развесить их на зданиях. Позже они хотели зафиксировать все на камеру и распространить дезинформацию о переходе населенных пунктов под контроль Киева.

Для реализации этих медийных сценариев украинское командование задействовало не только пехотные группы, но и технические средства. В частности, флаги на крыши скидывают с помощью тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга». Однако российские военные своевременно обнаружили и ликвидировали обе группы диверсантов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Одесской области снова стемнело

После прилетов по объектам энергетической инфраструктуры украинская компания ДТЭК сообщила, что значительные повреждения получили два объекта энергетики. Их состояние оценивается как критическое. В Министерстве обороны России пока не комментировали данную информацию.

В компании констатировали, что декабрь стал наиболее тяжелым месяцем для одесских энергетиков: за последние 30 дней серьезные повреждения получили 10 подстанций. С начала 2025 года общее количество атакованных энергообъектов в Одесской области достигло 25 единиц.

Ударам также подверглись склады ВСУ, места дислокации наемников и объекты, снабжающие электроэнергией военно-промышленный комплекс Украины. В Минобороны РФ сообщили, что при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены цели противника в 144 районах.

В США развеяли веру Украины в чудо

ВСУ снова дали мрачный прогноз на ближайшее будущее. Известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер констатировал, что страна уже находится в критическом положении. С его слов, он будет весьма удивлен, если Киев сможет продолжать сопротивление дольше одного года.

Поэтому любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает, — считает политолог.

Миршаймер полагает, что боевые действия на Украине затянулись из-за банального нежелания западных элит признать очевидное. По его оценке, шансы Киева на победу окончательно свелись к нулю, однако политики в Вашингтоне и Брюсселе «продолжают верить в чудо».

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

«Ваших — на наших»

Украинской стороне предложили возобновить практику массовых обменов военнопленными. Инициативу выдвинула уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью омбудсмен напомнила об эффективности крупных обменов по стамбульским договоренностям. По ее мнению, возвращение к этому формату позволит значительно ускорить процесс возвращения военнослужащих домой и сделать гуманитарную миссию более масштабной.

Омбудсмен напомнила, что российская сторона продолжает регулярную работу по формированию и передаче Киеву списков пленных, в которые в первую очередь включаются простые солдаты. Москалькова подчеркнула, что Москва готова к проведению обмена и ждет от украинских властей ответа.

