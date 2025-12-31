Покровск, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 декабря

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 декабря? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Доброполья, Константиновки, Кирово, Нового Шахово, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Степановки, Славянска, Торецкого, Харькова и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении ВС РФ ведут зачистку в Мирнограде.

«На Добропольском направлении идут бои в районе Белицкого и Нового Шахово. Есть продвижение у Торецкого. На Константиновском направлении ВС РФ наступают в районе Степановки. В районе Часова Яра идут бои за Марково и Миньковку, есть успехи в Новомарково. На Краснолиманском направлении войска РФ продолжают наступление в районе Коровьего Яра, Александровки и Соснового, продвигаются в сторону Изюма. На Северском участке идут активные бои в Озерном, есть продвижение северо-западнее села. Продолжаются сражения за Резниковку, отражена контратака противника у Свято-Покровского. На Волчанском направлении подразделения ВС РФ продвигаются в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении южнее и восточнее Волчанска ВС РФ ведут встречные бои в районе Старицы, юго-западнее Лимана и в Волчанских Хуторах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Севернее Красноармейска (Покровска) ВС России ведут активные действия в направлении Доброполья. Западнее сообщают об успехах в районе Гришино. В районе Нового Шахово противник периодически контратакует. В Гуляйполе наши закрепляются на занятых позициях. ВС России наносили удары по Одессе, прилеты пришлись по энергообъектам и портовой инфраструктуре, часть города снова осталась без света. Днем прилетело по объектам в Черноморске (Ильичевске)», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении в Ильичевке идут активные бои, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Бои в Закотном не прекращаются. Наносим удары по логистике противника. Идут бои за Резниковку. Отразили попытку ВСУ проникнуть в Кирово. Днепропетровское направление. В Новопавловке продолжаются бои в жилой застройке. ВС РФ расширили зону контроля у населенного пункта Ивановка и западнее Филии лесопосадки. Харьковское направление. Южнее Волчанска продолжаются ожесточенные бои. Продвижение ВС РФ фиксируется почти на всех участках Харьковского направления», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

