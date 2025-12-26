Ураганы и лютый холод до -30? Погода в Москве в Новый год: чего ждать

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются морозы и осадки в виде снега, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 31 декабря на 1 января, ждать ли ураганов и лютого холода до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

По словам Александра Ильина, к 31 декабря в Москве толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 см.

«Со вторника 30 декабря по четверг 1 января дневная температура ожидается в пределах от -10 до -13 градусов, по ночам — от -12 до -17 градусов. К новогодней ночи толщина снежного покрова может составить 12–15 см», — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, последний день 2025 года начнется с пасмурной погоды и небольшого мороза. Утром температура составит около -13 градусов без существенных осадков. В течение дня ожидается потепление, и к 15:00 воздух может прогреться до -6 градусов. Однако именно вечером местами пройдет небольшой снег. К полуночи столбики термометров вновь опустятся до -12 градусов.

Новогодняя ночь, по прогнозам, будет снежной. К утру 1 января осадки прекратятся, а небо начнет проясняться. Первый день нового года гости и жители столицы будут при ясной, но морозной погоде. Температура в утренние часы составит около -15 градусов. Днем 1 января морозы немного ослабнут до -10 градусов, сохранится переменная облачность.

Таким образом, в российской столице с 31 декабря на 1 января ураганов и лютого холода до -30 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в новогоднюю ночь ожидаются снегопады и морозы.

«Теперь о похолодании дальнейшем. Упорно оно намечается, разногласий больших в различных вариантах развития атмосферных процессов не просматривается, так что Новый год мы с большой вероятностью встречаем с зимней погодой, снежной и морозной. Да и дальнейшие каникулы пока все в морозной погоде», — заявил он.

Колесов обратил внимание, что сейчас атмосфера перестаивается так, что никакой новый циклон или поворот ветра к западу не принесет очередной оттепели, а с 28 декабря температура воздуха постепенно, но уверено будет только понижаться.

Синоптик Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru уточнил, что в начале 2026 года в Северной столице столбики термометров будут держаться около отметки -4 градуса.

«В Северной столице погода будет мягкой, но влажной. Температура будет колебаться возле отметок от -2 до -4 градусов. При этом возможны осадки разного типа — от снега до мокрого снега», — добавил метеоролог.

